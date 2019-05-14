В Туле ведется строительство нового областного перинатального центра

14 Май 17:20 2019-05-14T17:20:49+03:00

Возведение должно быть завершено до 1 октября 2021 года

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Возведение нового Тульского областного перинатального центра идет полным ходом. Общая стоимость проекта порядка 4 млрд. рублей

В настоящее время ведется подготовка строительного городка и временных подъездных путей. Строители приступили к выносу сетей канализации из зоны строительства, завершили вынос сетей электроснабжения, вышек связи. Разрабатывается котлован под здание пищеблока, устройство фундаментов, гидроизоляция. Начаты земляные работы для строительства самого здания.

По контракту строительство должно быть завершено до 1 октября 2021 года.

14 мая стройплощадку будущего учреждения здравоохранения посетил губернатор Алексей Дюмин.

- Это не первый объект подобного масштаба, который строится в Тульской области в последнее время. Мы понимаем, что в процессе строительства могут возникать различные сложности. Региональное правительство готово оказывать необходимую помощь. Но, конечно, и со стороны застройщика мы ждем своевременного и качественного выполнения всех обязательств, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU