В Чернском районе пройдет региональный этап «Школы безопасности»
В период с 15 по 19 мая в районе деревни Бортное Чернского района пройдет региональный этап соревнований учащихся образовательных организаций Тульской области «Школа безопасности».
В соревнованиях, проводимых в полевых условиях, принимают участие команды - победители муниципальных этапов и команды государственных образовательных организаций Тульской области по двум возрастным группам: младшая (группа «В») - обучающиеся 12-14 лет и старшая (группа «А») - обучающиеся 15-16 лет.
Состязания будет обслуживать судейская бригада туристского актива ГОУДО Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», сотрудники ГУДО Тульской области «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» и сотрудники ГОУДО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тульской области».
Основной целью проведения мероприятий является пропаганда и популяризация здорового образа жизни, патриотическое воспитание детей и молодежи и совершенствование морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.
ИСТОЧНИК KP.RU