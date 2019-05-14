В Чернском районе пройдет региональный этап «Школы безопасности»

14 Май 17:38 2019-05-14T17:08:48+03:00

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В период с 15 по 19 мая в районе деревни Бортное Чернского района пройдет региональный этап соревнований учащихся образовательных организаций Тульской области «Школа безопасности».

В соревнованиях, проводимых в полевых условиях, принимают участие команды - победители муниципальных этапов и команды государственных образовательных организаций Тульской области по двум возрастным группам: младшая (группа «В») - обучающиеся 12-14 лет и старшая (группа «А») - обучающиеся 15-16 лет.

Состязания будет обслуживать судейская бригада туристского актива ГОУДО Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», сотрудники ГУДО Тульской области «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» и сотрудники ГОУДО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тульской области».

Основной целью проведения мероприятий является пропаганда и популяризация здорового образа жизни, патриотическое воспитание детей и молодежи и совершенствование морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU