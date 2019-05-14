В Ефремове проходит операция «Мотоциклист – 2019»

14 Май 17:20 2019-05-14T16:50:54+03:00

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Для предупреждения ДТП с мотоциклами, обеспечения правопорядка на автодорогах и укрепления дисциплины среди водителей данной категории в период с 15 апреля по 30 сентября проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист – 2019».

В 2018 году на территории Тульской области был зарегистрирован рост количества ДТП по вине водителей мотоциклов на 5,9% (с 51 до 54), на 33,3% (с 12 до 16) увеличилось количество ДТП по вине водителей мототранспорта в состоянии опьянения.

Каждый третий виновный в ДТП мотоциклист был пьян, а также каждый третий мотоциклист не имел водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU