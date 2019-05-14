Погода в Туле 15 мая: гроза и сильный ветер

14 Май 17:59 2019-05-14T16:30:49+03:00

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15 мая 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснением.

Синоптики обещают дождь, местами сильный (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 10 мм), также местами гроза.

Ветер северный с порывами 5-10 м/с, при грозе порывы его будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +15…+20°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU