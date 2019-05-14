14 Май 16:30 2019-05-14T16:31:49+03:00

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В парке «Патриот - Тула» откроют Аллею Славы актеров и режиссеров военного кино. Мероприятие состоится в рамках ХVII международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова.

Фестиваль пройдет в Туле с 27 по 31 мая. Показы будут идти более чем на 20 киноплощадках. Около 70 новых фильмов бесплатно покажут в кинотеатрах Тулы и области, в вузах, школах, детских домах, суворовском училище и кадетской школе. Киноленты зрителям представят актеры, режиссеры, композиторы, писатели.

В творческих встречах примут участие народные артисты страны Михаил Ножкин, Анна Шатилова, Сергей Гармаш, Юрий Шлыков, Юрий Назаров, Михаил Пореченков, Юрий Чернов, а также актеры театра и кино Александр Носик, Наталья Хорохорина, Сергей Жарков, Денис Матросов и другие.

Традиционно в фестивале запланированы конкурсные программы игрового кино «Боевая десятка», документального кино «Битва за жизнь», детско-юношеских фильмов «Соколенок», короткометражных лент «АКМ», «Сериал» и ретроспективного кино «Солдаты свободы».

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 27 мая в 19:00 в Тульском областном центре молодежи (ТОЦМ). Закрытие пройдет 31 мая в 19:00 там же.

ИСТОЧНИК KP.RU