В Генеральный план Тулы планируется внести изменения

14 Май 16:21 2019-05-14T16:21:40+03:00

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На основании обращения главы администрации города Тулы постановлениями Главы муниципального образования город Тула назначены публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город Тула, утвержденный решением Тульской городской Думы от 23.12.2016 № 33/838, которые будут проведены в период с 17 июня по 3 июля 2019 года.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования город Тула и официальном сайте Тульской городской Думы.

Экспозиции проектов проходят в зданиях главных управлений администрации города Тулы по территориальным округам.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес Тульской городской Думы по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, 5 подъезд в будние дни с 9 часов до 17 часов; а также в главных управлениях администрации города Тулы по соответствующему территориальному округу посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Собрание участников публичных слушаний пройдут в населенных пунктах муниципального образования город Тула согласно нижеприведенному графику.

ВАЖНО

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участникам публичных слушаний также необходимо иметь при себе копии вышеуказанных документов.

Регистрация участников публичных слушаний будет производиться за 1 час до начала собрания участников публичных слушаний.

ИСТОЧНИК KP.RU