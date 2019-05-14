В Тульской области снизилась смертность

14 Май 15:51 2019-05-14T15:51:08+03:00

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В рамках реализации нацпроекта по демографии, за три месяца 2019 года в Тульской области родилось 2732 детей.

Это на 10,1% меньше аналогичного периода предыдущего года, однако, при этом отмечается снижение темпов падения рождаемости по сравнению с началом года (в январе – 12%).

Уровень смертности в регионе снизился на 6% (на 434 человека). Уровень младенческой смертности (в возрасте до 1 года) - на 40%.

Среди самых распространенных причин смерти зафиксированы заболевания системы кровообращения (3052 случая), новообразования (913), болезни эндокринной (274) и нервной (270) систем.

ИСТОЧНИК KP.RU