Туляки могут бесплатно пройти тест на ВИЧ

14 Май 16:31 2019-05-14T15:34:08+03:00

Обнаружить заражение можно только при лабораторном исследовании крови. Поэтому очень важно своевременно определить свой ВИЧ-статус

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С 13 по 19 мая 2019 года вновь проходит Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».

Ее цель – привлечь внимание населения к актуальности проблемы ВИЧ, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, о путях ее распространения, возможных серьезных последствиях и существующих эффективных способах профилактики и лечения, воздействовать на формирование ответственной позиции человека по отношению к собственной жизни и здоровью.

Сегодня вирус иммунодефицита человека является одной из наиболее серьезных мировых угроз в области общественного здоровья.

В Тульской области ежегодно регистрируется более 900 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. На сегодняшний день выявлено около 13 тысяч ВИЧ-инфицированных. Из них умерло более 3-х тысяч, то есть почти каждый четвертый, из числа зараженных.

Основным путем заражения ВИЧ-инфекцией, приводящей в дальнейшем к заболеванию СПИДом, является половой путь заражения. На этот путь заражения приходится почти 80% случаев ВИЧ-инфекции. Все еще актуален наркотический путь заражения, на него приходится более 18% случаев инфицирования.

Более 1% приходится на заражение детей от ВИЧ-инфицированных матерей во время беременности, родов и кормления грудью. Данные дети, заразились в результате того, что будущие матери не наблюдались в женской консультации по беременности и не были своевременно обследованы. Для защиты детей от заражения ВИЧ, необходимо также обязательное обследование будущих отцов и своевременное назначение профилактического лечения, в случае обнаружения ВИЧ-инфекции у родителей.

Важно помнить, что сегодня ВИЧ-инфекция - это не приговор. Своевременная диагностика и бесплатное лечение позволяют инфицированному человеку жить нормальной жизнью, создавать семью, быть счастливым.

Коварство ВИЧ-инфекции в том, что у зараженного длительное время нет никаких жалоб, и клинические проявления отсутствуют. Поэтому ВИЧ-инфицированный, зачастую не подозревает о своем заболевании и является источником инфекции для окружающих.

Обнаружить заражение можно только при лабораторном исследовании крови. Поэтому очень важно своевременно определить свой ВИЧ-статус.

ГУЗ «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» рекомендует тулякам бесплатно пройти тест на ВИЧ-инфекцию по адресу: г. Тула, набережная Дрейера, д. 14 или в поликлинике по месту жительства.

В дни Акции все желающие могут пройти анонимное, бесплатное экспресс – тестирование на ВИЧ - 18 мая - в ТРЦ «Гостиный Двор» по адресу: ул. Советская, д. 47, г. Тула, с 16-00 до 20-00 часов.

Задавать интересующие вопросы можно по телефону «прямой линии»: +7 (950) 925-91-37.

Важно помнить, что выявление ВИЧ позволяет своевременно назначить лечение, которое не только продлевает жизнь ВИЧ-инфицированным, но делает их не заразными для окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU