В Тульской области впервые пройдет День здоровья щитовидной железы

14 Май 15:35 2019-05-14T15:26:28+03:00

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17 и 18 мая 2019 года в Тульской области пройдет профилактическая акция, направленная на раннее выявление заболеваний щитовидной железы.

Столь масштабный День здоровья щитовидной железы организован в регионе впервые. В акции примут участие 12 государственных медицинских учреждений, в том числе - Клинико-диагностический центр Тульской областной клинической больницы, Тульская областная клиническая больница №2 им. Л.Н. Толстого, Алексинская, Ефремовская, Киреевская, Богородицкая, Новомосковская, Плавская, Узловская районные больницы.

Во время Дня здоровья щитовидной железы желающие смогут пройти осмотр терапевта, врача общей практики и врача эндокринолога, сдать кровь для проведения общего анализа и исследований на гормоны щитовидной железы, пройти УЗИ щитовидной железы, флюорографию и маммографию. Результаты проведенных консультаций и обследований будут направлены в поликлиники по месту прикрепления граждан, а нуждающиеся пациенты получат направление на дальнейшее дообследование.

По данным регионального минздрава, в Тульской области на учете у эндокринологов состоит более 24,5 тысяч пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Из них – 1682 с диагнозом – рак щитовидной железы.

По статистике снижение функции щитовидной железы развивается у 2% людей и 8% лиц старше 60 лет, узловые образования выявляются современными методами практически у 30% взрослых людей, зоб – увеличение размера щитовидной железы в регионах йодного дефицита, к которым, к сожалению, относится вся Россия, встречается у 10 – 30% населения.

Аналогичная ситуация складывается в большинстве стран мира. При этом важно знать, что сегодня подавляющее большинство заболеваний щитовидной железы излечимо, а в части случаев — предотвратимо.

Прием в рамках Дня здоровья щитовидной железы пройдет во всех 12 больницах одновременно 17 мая с 15:00 до 20:00 и 18 мая с 9:00 до 14:00. Для оптимальной загрузки врачей разработана географическая карта приема. В прилагаемой таблице указано в какие больницы могут обращаться жители тех или иных районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU