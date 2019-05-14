Ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией в Тульской области проходят профилактические акции

14 Май 15:19 2019-05-14T15:19:52+03:00

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С 13 по 18 мая 2019 года в Тульской области проходят дни борьбы с артериальной гипертонией «Знай цифры своего АД!».

В регионе в 2018 году в ходе диспансеризации впервые выявлено 6,7 тысяч случаев заболевания гипертонической болезнью. За 1 квартал 2019 года первый этап диспансеризации прошли 62 тысячи чел. Такой фактор риска, как повышенный уровень артериального давления выявлен у 9,1%, впервые выявлено случаев заболеваний, характеризующихся повышенным кровяным давлением около 1,5 тысяч.

Для участия Тульской области во Всемирном дне борьбы с артериальной гипертонией, который отмечается во вторую субботу мая, в регионе организован целый ряд мероприятий. В частности, дни открытых дверей проходят в Донской городской больнице №1, Городской больнице №11 г.Тулы, Заокской и Белевской центральных районных больницах.

18 мая в Новомосковске на площади у стадиона «Химик» с 9 утра врачи городской клинической больницы развернут мобильные медицинские комплексы, в которых можно будет пройти флюорографию, маммографию, сдать анализ крови на глюкозу и холестерин и получить консультацию терапевтов.

ИСТОЧНИК KP.RU