2019-05-14T14:35:24+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» прошел лицензирование УЕФА

Комиссия отметила профессиональную работу сотрудников ПФК с требуемыми документами
Виктория ЯКУШИНА
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Тульский ПФК «Арсенал» с успехом прошел ежегодное лицензирование в РФС и УЕФА для участия в соревнованиях сезона-2019/20.

Второй год подряд канониры первыми среди клубов РПЛ преодолели процедуру без замечаний.

Комиссия отметила профессиональную работу сотрудников ПФК «Арсенал» с требуемыми документами.

Лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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