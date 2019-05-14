В Туле открылась XX Выставка издательской продукции

14 Май 14:55 2019-05-14T14:50:16+03:00

Выставка будет работать до 16 мая включительно

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14 мая 2019 года, в Тульской областной научной библиотеке стартовала XX Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг для библиотек.

Она организована в рамках Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит в Туле с 11 по 17 мая.

В выставке принимают участие 28 компаний - издательства, производители оборудования и технологий для библиотек.

В ходе выставки состоялась презентация библиомобиля «Первый книжный» Российской государственной детской библиотеки, который знакомит маленьких читателей в регионах с писателями, поэтами и иллюстраторами.

Выставка будет работать до 16 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU