В Туле открылась XX Выставка издательской продукции
14 мая 2019 года, в Тульской областной научной библиотеке стартовала XX Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг для библиотек.
Она организована в рамках Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит в Туле с 11 по 17 мая.
В выставке принимают участие 28 компаний - издательства, производители оборудования и технологий для библиотек.
В ходе выставки состоялась презентация библиомобиля «Первый книжный» Российской государственной детской библиотеки, который знакомит маленьких читателей в регионах с писателями, поэтами и иллюстраторами.
Выставка будет работать до 16 мая включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU