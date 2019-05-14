В Тульской области работает «горячая линия» по профилактике ВИЧ

14 Май 14:14 2019-05-14T14:14:44+03:00

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С 13 по 17 мая 2019 года в Тульской области проводится тематическая «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции, посвященной Международному Дню Памяти умерших от СПИДа.

Любые интересующие вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе вопросы, касающиеся эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тульской области и в России, механизма передачи возбудителя и условий заражения, восприимчивости и групп риска, клинических проявлений ВИЧ-инфекции, обследования, профилактики, медицинской помощи и лечения, профилактики ВИЧ-инфекции у беременных, формированию навыков безопасного поведения, можно задать специалистам в онлайн режиме, по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru, epid.fbuz@mail.ru, по телефону Единого Консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, а также по телефонам «горячей линии»:

- в городе Туле, Киреевском, Суворовском и Дубенском районах по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56, 8(48763) 2-48-96;

- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;

- в городе Ефремове, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56;

- в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70;

- в Щекинском, Плавском, Тепло-Огаревском, Белевском и Одоевском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66, 8(48742) 4-16-10.

Кроме того, ознакомиться с интересными материалами по данной теме можно на интернет-ресурах: СТОПВИЧСПИД.РФ и o-spide.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU