В тульском Заречье высадят петунии, цинерарии и тагетесы
Площадь под посадку - 450 кв. м.
Фото: Администрация Тулы
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Сегодня, 14 мая 2019 года, на пересечении улиц Пузакова и Демидовской в тульском Заречье высадят однолетники: петунии, цинерарии и тагетесы, а также многолетнюю хосту.
Площадь территории под посадку растений составляет 450 кв. м.
Также продолжаются уходные работы. В сквере Г. Успенского и в районе дома 30 по ул. Первомайской ведется прополка кустарников.
Кроме того, на сегодня запланирован полив посаженных деревьев, кустов и рулонного газона на улицах города.
ИСТОЧНИК KP.RU