2019-05-14T14:03:08+03:00
Общество

В тульском Заречье высадят петунии, цинерарии и тагетесы

Площадь под посадку - 450 кв. м.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Сегодня, 14 мая 2019 года, на пересечении улиц Пузакова и Демидовской в тульском Заречье высадят однолетники: петунии, цинерарии и тагетесы, а также многолетнюю хосту.

Площадь территории под посадку растений составляет 450 кв. м.

Также продолжаются уходные работы. В сквере Г. Успенского и в районе дома 30 по ул. Первомайской ведется прополка кустарников.

Кроме того, на сегодня запланирован полив посаженных деревьев, кустов и рулонного газона на улицах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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