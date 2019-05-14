В тульском Заречье высадят петунии, цинерарии и тагетесы

14 Май 14:02 2019-05-14T14:03:08+03:00

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Сегодня, 14 мая 2019 года, на пересечении улиц Пузакова и Демидовской в тульском Заречье высадят однолетники: петунии, цинерарии и тагетесы, а также многолетнюю хосту.

Площадь территории под посадку растений составляет 450 кв. м.

Также продолжаются уходные работы. В сквере Г. Успенского и в районе дома 30 по ул. Первомайской ведется прополка кустарников.

Кроме того, на сегодня запланирован полив посаженных деревьев, кустов и рулонного газона на улицах города.

ИСТОЧНИК KP.RU