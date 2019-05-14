В Туле продолжаются бесплатные тренировки на открытом воздухе

14 Май 12:55 2019-05-14T12:00:04+03:00

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В нашем городе набирает обороты проект «Тула – город спорта». Публикуем расписание тренировок.

14.05 – мастер - класс северная ходьба Чернова Елена

10.00 ПРОЛЕТАРСКИЙ парк (зона тренажеров)

17.05 - мастер - класс северная ходьба Чернова Елена

10.00 КОМСОМОЛЬСКИЙ парк (вход с ул. Октябрьская, рядом с памятником Н.Рудневу)

18.05 – забег на 5 км под руководством эксперта PARKRUN

8.50 ЦПКиО (вход в парк со стороны пр. Ленина (рядом музей Изобразительных искусств), сбор у самой длинной лавки)

18.05 – круговая фитнес тренировка Елизавета Стратилатова, эксперт фитнес клуба VLASTELIN FITNESS

10:00 ПРОЛЕТАРСКАЯ набережная (за автозаправкой SHELL, спортивная площадка)

18.05 –мастер - класс по легкой атлетике от I Love Supersport и мастера спорта по легкой атлетике Олега Гераськина

15:00 КАЗАНСКАЯ набережная (главная сцена за стеной Кремля напротив кафе Mr. Cup)

19.05 - круговая фитнес тренировка Ульяна Бривина, фитнес эксперт «Города Спорта»,

10:00 ЦПКиО (спортивная площадка (рядом скейтплощадка, футбольное поле, детский городок)

БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДОК.

ИСТОЧНИК KP.RU