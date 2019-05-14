В Большой Туле отремонтируют сети водоснабжения по программе «Чистая вода Тульской области»
Общая сумма финансирования – 45 444 тысяч рублей
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В 2019 году Тула принимает участие в региональной программе «Чистая вода Тульской области».
В программу вошли два мероприятия:
- ремонт сетей водоснабжения в пос. Барсуки протяженностью 3,5 км, на сумму 33 365 тысяч рублей;
- ремонт сетей водоснабжения в пос. Ленинский протяженностью 2,8 км, на сумму 12 079 тысяч рублей.
Общая сумма финансирования – 45 444 тысяч рублей.
В настоящее время аукционная документация готовится к размещению, будет объявлен конкурс и определен подрядчик
ИСТОЧНИК KP.RU