Ремонт ливневой канализации в Туле пройдет на 17 участках

14 Май 12:00 2019-05-14T11:43:13+03:00

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В текущем году ремонт и восстановление ливневой канализации в Туле пройдет на 17 участках улично-дорожной сети.

Контракт на сумму 19 млн рублей заключен с подрядной организацией ООО «ТулаВодосток». В соответствии с контрактом восстановление работоспособности ливневой канализации – ремонт и устройство системы водоотведения – проведут по 16 адресам:

- пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской,

- вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговой в п. Косая гора,

- пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина,

- пересечение ул. 9 мая и ул. Оружейной,

- пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева,

- пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной,

- пересечение ул. Мосина и ул. Советской,

- на пр. Ленина в районе д. №86,

- по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена),

- по ул. Оружейной (от д. № 23 до д. №15 корп. 1),

- по ул. Плеханова от ул. Осташева,

- по ул. Скуратовской поворот на п. Новоскуратово,

- по ул. Транспортной в п. Южный мкрн. Скуратово,

- по ул. Московское шоссе в районе д. №60,

- по ул. Горской в д. Барсуки,

- на ул. 4-ая Горельская.

Количество ремонтируемых смотровых и дождеприемных колодцев составляет 46 шт., устройство канализационного трубопровода –1469 м. п. Срок исполнения – до 1 сентября текущего года.

Еще один муниципальный контракт, предусматривающий восстановление работоспособности участков ливневой канализации по ул. Коминтерна (от ул. Советской до ул. Фрунзе), заключен с подрядной организацией ООО «Тандем Строй». Сумма контракта – более 11 миллионов рублей. К работам планируется приступить завтра, 15 мая. Общее количество устройства канализационного трубопровода составит 440 м. п., а количество ремонтируемых смотровых и дождеприемных колодцев – 21 шт. Срок исполнения – до 1 сентября текущего года.

Вместе с этим, организована работа бригады МКУ «Сервисный центр», которая занимается подъемом колодцев, дождеприемных решеток, по итогам обследований после обильных осадков. Данные работы были проведены, в частности, накануне, в Центральном переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU