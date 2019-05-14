В Тульской области полицейский убедил водителя не нарушать закон о перевозке детей и усадить ребенка в спецкресло

14 Май 11:24 2019-05-14T11:24:30+03:00

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13 мая 2019 года, начальник отделения полиции «Одоевское» Александр Иванков по пути на службу увидел автомобиль "ВАЗ-21099". На переднем сидении стоял, упершись руками в лобовое стекло, малолетний ребенок, на вид в возрасте 3 лет. При этом двигатель авто был заведен и водитель намеревался начать движение.

Полицейский остановился и сказал мужчине-водителю, что такая перевозка ребенка небезопасна и запрещена законом.

В результате, страж порядка дождался, пока мальчик будет усажен в салоне надлежащим образом, чтобы убедиться в безопасности ребенка.

- Сотрудники полиции на территории Тульской области ориентированы на недопущение нарушений при перевозке детей. Регулярно Госавтоинспекция региона проводит профилактические мероприятия, рассказывая о важности безопасной перевозки несовершеннолетних. Обращают внимание на возможные нарушения и полицейские других подразделений ОВД, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. - Полицейские региона еще раз напоминают о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке ребёнка в салоне транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU