В тульском Заречье проверяют качество воды в колодцах

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-14T11:10:04+03:00

На анализ направлена вода из шести колодцев

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В Туле провели забор воды из источников нецентрализованного водоснабжения для анализа ее качества.

Взятие проб осуществили специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области совместно с сотрудниками главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.

В результате, на анализ направлена вода из шести колодцев, расположенных по улицам Маяковского, Совхозной, Центральной, Циолковского в пос. Ленинском и по улицам Песочной, Некрасова в пос. Барсуки.

ИСТОЧНИК KP.RU