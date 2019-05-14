В Тульской области молодой человек убил мужчину ножом
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
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На пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии в Новомосковске сообщили, что неизвестный с ножом напал на мужчину. Последний от полученных травм умер.
Правоохранители отправились на место происшествия. Узнал приметы подозреваемого, сотрудники начали розыск.
Около полуночи, в соседнем с местом происшествия дворе росгвардейцы задержали подходящего под ориентировку гражданина.
26-летний местный житель был передан следственно-оперативной группе.
В отношении задержанного СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
ИСТОЧНИК KP.RU