В Тульской области молодой человек убил мужчину ножом

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-14T10:43:05+03:00

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На пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии в Новомосковске сообщили, что неизвестный с ножом напал на мужчину. Последний от полученных травм умер.

Правоохранители отправились на место происшествия. Узнал приметы подозреваемого, сотрудники начали розыск.

Около полуночи, в соседнем с местом происшествия дворе росгвардейцы задержали подходящего под ориентировку гражданина.

26-летний местный житель был передан следственно-оперативной группе.

В отношении задержанного СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU