В Туле стартовал Международный фестиваль инновационных идей «Старт в науку»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-14T10:36:31+03:00

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Международный фестиваль инновационных идей «Старт в науку» пройдет в Туле с 14 по 17 мая 2019 года. В нем примут участие 264 юнармейца и 28 суворовских училищ России, Армении, Белоруссии, Узбекистана.

Фестиваль проходит уже в пятый раз, а международный статус обрел впервые в этом году.

В программе: конкурсные мероприятия по следующим направлениям — робототехника, беспилотные летательные аппараты, космическая разведка, материаловедение.

Отметим, что проведение фестиваля на тульской земле стало возможным благодаря дружеским связям министра обороны РФ Сергея Шойгу и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU