В Туле стартовал Международный фестиваль инновационных идей «Старт в науку»
Международный фестиваль инновационных идей «Старт в науку» пройдет в Туле с 14 по 17 мая 2019 года. В нем примут участие 264 юнармейца и 28 суворовских училищ России, Армении, Белоруссии, Узбекистана.
Фестиваль проходит уже в пятый раз, а международный статус обрел впервые в этом году.
В программе: конкурсные мероприятия по следующим направлениям — робототехника, беспилотные летательные аппараты, космическая разведка, материаловедение.
Отметим, что проведение фестиваля на тульской земле стало возможным благодаря дружеским связям министра обороны РФ Сергея Шойгу и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU