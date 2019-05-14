В тульском Заречье из трубы отопления забил фонтан

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-14T10:17:38+03:00

Как оказалось, это гидравлические испытания

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Утром 14 мая 2019 года, на улице Максима Горького в Туле из трубы начал бить фонтан. Об этом сообщают туляки в соцсетях.

Как выяснилось, это «Теплосеть» таким образом проводит гидравлические испытания теплообменников и бойлеров на герметичность - выявляет утечки.

Давление максимально приближенно к экстремальному для данной системы отопления.

В случае неисправности воду сливают, устраняют проблему. Потом снова заполняют и проверяют.

ИСТОЧНИК KP.RU