2019-05-14T10:17:38+03:00
Общество

В тульском Заречье из трубы отопления забил фонтан

Как оказалось, это гидравлические испытания
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Утром 14 мая 2019 года, на улице Максима Горького в Туле из трубы начал бить фонтан. Об этом сообщают туляки в соцсетях.

Как выяснилось, это «Теплосеть» таким образом проводит гидравлические испытания теплообменников и бойлеров на герметичность - выявляет утечки.

Давление максимально приближенно к экстремальному для данной системы отопления.

В случае неисправности воду сливают, устраняют проблему. Потом снова заполняют и проверяют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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