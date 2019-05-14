В тульском Заречье из трубы отопления забил фонтан
Как оказалось, это гидравлические испытания
Фото: соцсети
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Утром 14 мая 2019 года, на улице Максима Горького в Туле из трубы начал бить фонтан. Об этом сообщают туляки в соцсетях.
Как выяснилось, это «Теплосеть» таким образом проводит гидравлические испытания теплообменников и бойлеров на герметичность - выявляет утечки.
Давление максимально приближенно к экстремальному для данной системы отопления.
В случае неисправности воду сливают, устраняют проблему. Потом снова заполняют и проверяют.
ИСТОЧНИК KP.RU