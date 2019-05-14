Житель Тульской области попался на краже велосипеда

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-14T09:52:48+03:00

В отделе МВД России по Киреевскому району выясняются все детали произошедшего

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30-летняя жительница города Киреевска Тульской области стала жертвой кражи.

Как выяснилось, она в вечернее время оставила без присмотра свой велосипед в подъезде многоквартирного дома. Этим и воспользовался злоумышленник.

Предположительно, увидев чужой велосипед, который можно было беспрепятственно забрать, похититель тут же "угнал" его.

Полицейские выяснили, что к краже причастен безработный ранее судимый 38-летний мужчина. Он признался в содеянном. Похищенное изъяли.

В отделе МВД России по Киреевскому району выясняются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU