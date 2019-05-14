2019-05-14T09:46:01+03:00
Происшествия

Под Тулой "Нексия" протаранила "Паджеро"

В результате ДТП в Тульской области пострадал мужчина
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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13 мая 2019 года, в 18:50 на 143-ем километре автодороги «КалугаТулаМихайловРязань» Веневского района Тульской области произошло ДТП.

47-летний мужчина на автомобилем «Daewoo Nexia», по предварительной информации, при совершении обгона столкнулся с попутным автомобилем «Mitsubishi Pajero», под управлением мужчины 31 года.

В результате ДТП в Тульской области пострадал пассажир автомобиля «Daewoo» - 26-летний молодой человек. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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