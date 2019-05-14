В Туле продолжаются работы по уборке

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-14T09:37:24+03:00

Главы округов Тулы отчитались о работе по благоустройству городских территорий за минувшую неделю

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В Центральном округе Тулы выполнялись работы по уборке проезжих частей дорог ВПМ и SCANDIA по ряду адресов: площадь Ленина, пр. Ленина, ул. Союзная, Благовещенский переулок, Черниховский переулок, Садовый переулок, Городской переулок, ул. Менделеевская, ул. Новомосковская, ул. Первомайская, ул. Рязанская и др.

Также проводились работы по мойке проезжих частей дорог по 20 адресам, по двум адресам влажная уборка велась на тротуарах. По 21 объекту производилась очистка парковочных карманов, по 12 адресам - уборка смета с проезжих частей.

Окос газонов осуществлялся на пр. Ленина, ул. Советской, ул. Дзержинского, в Садовом переулке, на ул. Никитской, в Черняковском переулке, на ул. Каминского, Гоголевской, Пушкинской, Л. Толстого, на ул. Первомайской, Станиславского, Агеева, Жаворонкова, Циолковского, Оборонной, Староникитской.

На магистральных и второстепенных улицах и скверах проводилась работа по сбору случайного мусора.

В Советском округе за отчетный период работы осуществлялись силами АО «Спецавтохозяйство». В уборке были задействованы восемь единиц техники и 25 рабочих.

Выполнены работы по мойке проезжей частей дорог, мойке ограждений безопасности и бортового камня, территорий и памятников на «Площади Победы», в сквере «Л. Н. Толстого». Было задействовано 4 КДМ. Работы выполнены по 14 объектам.

Выполнены работы по зачистке, грунтовке и окраске ограждений безопасности по проспекту Ленина, на пл. Победы, в районе Автовокзала.

Выполнены работ по окраске урн и лавочек в скверах «Л. Н. Толстого», «Афганцев», на пл. Победы. Производились работы по очистке парковочных карманов на ул. Тульского Рабочего Полка, ул. Оружейной, ул. Первомайской.

Выполнялись работы по окосу сорной растительности на Красноармейском проспекте, на ул. Ф. Энгельса, на пр. Ленина, в сквер «Сафонова», на ул. Тульского Рабочего Полка, Первомайской, на пл. Победы.

В Привокзальном округе за минувшую неделю в работах по очистке территорий было задействовано 12 единиц техники и 29 рабочих.

Выполнялись работы по механизированной уборке проезжих частей: мойка и уборка дорог ВПМ и SCANDIA по следующим адресам: Красноармейский проспект, ул. Дм. Ульянова, Болдина, пр. Ленина, ул. Макаренко, ул. 9 Мая, Калужское, Щекинское, Орловское, Одоевское шоссе, ул. М. Горького, ул. Демешковской, ул. Генерала Маргелова, ул. Оружейная.

За отчетный период силами АО «Спецавтохозяйство» выполнены работы по окосу сорной растительности на ул. Д. Ульянова, Чмутова, на пл. 50-й Армии, в сквере «Памяти жертв политических репрессий», около стелы «Передний край обороны Тулы» по ул. Чмутова на общей площади около 50 тысяч квадратных метров.

Рабочими МКУ «Сервисный Центр г. Тулы» выполнены работы по окосу сорной растительности на ул. Болдина.

Проводились работы по уборке смета по ул. Воздухофлотской.

В Зареченском территориальном округе в уборке было задействовано 11 единиц техники и 35 рабочих.

Выполнялись работы по механизированной уборке и мойке проезжих частей ВПМ и SCANDIA по следующим улицам: Московское шоссе, ул. Октябрьская, ул. Токарева, ул. Пузакова, ул. Речная, ул. Галкина, ул. Карпова, ул. Луначарского, ул. М. Горького, ул. Курковая, ул. Хомяковская, Хомяковское шоссе, ул. Демидовская плотина.

Также выполнялась покраска бордюрного камня на Московском путепроводе.

За отчетный период силами АО «Спецавтохозяйство» выполнены работы по окосу сорной растительности по ул. Октябрьской, по ул. М. Горького, у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Кроме этого проводились работы по уборке смета.

В Пролетарском округе также проводилась механизированная уборка проезжих частей, помывка центральных улиц, выполнена мойка тротуара на ул. Кирова. Для уборки было привлечено семь единиц техники АО «Спецавтохозяйство». С ул. Ложевой, Островской, Гайдара и др. убрано и вывезено 108 кубических метров смета.

Производилась уборка летучего мусора. На Новомедвенском проезде была ликвидирована стихийная свалка.

На ул. Ложевой, Пролетарской, Вильямса, Металлургов и др. производился окос травы.

Кроме того была проведена уборка от мусора территории Березовой рощи.

ИСТОЧНИК KP.RU