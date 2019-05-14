В честь Василия Королькова в Туле открыли уголок Памяти
Накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в центре образования №25 прошли праздничные мероприятия.
В школьном музее Боевой славы был открыт уголок Памяти Королькова Василия Никифоровича, ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, Почетного гражданина города-героя Тулы, друга и наставника молодого поколения, желанного гостя образовательной организации.
По архивным материалам школы обучающиеся образовательной организации из видеостудии SchoolTV25 создали фильм, торжественная презентация которого прошла сегодня в присутствии почетных гостей - дочерей Василия Никифоровича - Ольги Васильевны Кузьминой и Татьяны Васильевны Кондрашовой.
Дочери Василия Никифоровича - Ольга Кузьмина и Татьяна Кондрашова
Фото: Администрация Тулы
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