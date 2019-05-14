2019-05-14T09:07:09+03:00
Общество

В честь Василия Королькова в Туле открыли уголок Памяти

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в центре образования №25 прошли праздничные мероприятия.

В школьном музее Боевой славы был открыт уголок Памяти Королькова Василия Никифоровича, ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, Почетного гражданина города-героя Тулы, друга и наставника молодого поколения, желанного гостя образовательной организации.

По архивным материалам школы обучающиеся образовательной организации из видеостудии SchoolTV25 создали фильм, торжественная презентация которого прошла сегодня в присутствии почетных гостей - дочерей Василия Никифоровича - Ольги Васильевны Кузьминой и Татьяны Васильевны Кондрашовой.

Дочери Василия Никифоровича - Ольга Кузьмина и Татьяна Кондрашова

Дочери Василия Никифоровича - Ольга Кузьмина и Татьяна Кондрашова

Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

ИСТОЧНИК KP.RU

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