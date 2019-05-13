СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-13T17:17:03+03:00

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16 и 17 мая 2019 года в Туле пройдет открытая городская военно-спортивная игра «Победа»

Мероприятие, ставшее традиционным для нашего города, в этом году соберет 12 команд военно-патриотических объединений и учебных заведений города и области.

Игра продлится два дня на следующих площадках:

- площадь Победы;

- пейнтбольный клуб «Легион»;

- 51-й гвардейский парашютно-десантный полк.

Участники будут соревноваться и пробовать свои силы в огромном количестве этапов, таких как: строевая подготовка, игра на местности, сборка-разборка АК и ПМ, физическая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, преодоление единой армейской полосы препятствий, конкурс на звание лучшего командира и многое другое.

В мероприятии примут участие представители военного комиссариата Тульской области, ветераны Великой Отечественной войны, 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии.

Торжественное открытие городской военно-спортивной игры «Победа» состоится 16 мая в 10:00 на площади Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU