Жительница Тульской области обвиняется в убийстве своего возлюбленного

СЕГОДНЯ 17:13 2019-05-13T17:13:40+03:00

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В СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела по статье УК РФ "Убийство" в отношении 51-летней женщины.

Днем 9 марта 2019 года она и ее сожитель, будучи пьяными, находились в одной из квартир дома № 7 по ул. Мелихова г. Кимовск.

Между ними произошла ссора. Дама вооружилась кухонным ножом и ударила мужчину несколько раз в область грудной клетки. Последний умер на месте.

- Был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по данному уголовному делу, по которым проведены экспертные исследования. Проведены допросы и иные следственные действия. Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемой в убийстве подтверждается в полном объеме, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

В настоящее время женщина заключена под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU