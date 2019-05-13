Погода в Туле 14 мая: гроза и сильный ветер
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
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Ночью 14 мая 2019 года в Туле и Тульской области облачно.
Временами синоптики обещают дождь. Местами прогнозируется гроза.
Ветер северный с порывами 5-10 м/с, при грозе порывы его будут достигать 12-17 м/с.
Температура воздуха +10…+15°С.
Днем 14 мая в Туле облачно с прояснением.
Местами кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 7 мм), гроза.
Ветер северный 5-10м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха +20…+25°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU