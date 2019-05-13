Погода в Туле 14 мая: гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-13T17:00:11+03:00

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Ночью 14 мая 2019 года в Туле и Тульской области облачно.

Временами синоптики обещают дождь. Местами прогнозируется гроза.

Ветер северный с порывами 5-10 м/с, при грозе порывы его будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха +10…+15°С.

Днем 14 мая в Туле облачно с прояснением.

Местами кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 7 мм), гроза.

Ветер северный 5-10м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха +20…+25°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU