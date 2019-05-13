Евгений Авилов: Люди не должны ходить к киоскам и ларькам по грязи
В Туле располагаются 732 нестационарных торговых объекта – это 439 киосков и 293 павильона. Регулярно проводятся проверки по их техническому состоянию. В соответствии с Правилами благоустройства города собственники обязаны содержать в чистоте торговые объекты.
В рамках оперативного совещания глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что помимо внешнего облика необходимо следить и за содержанием прилегающей к нестационарным торговым объектам территории.
Эта обязанность закреплена за предпринимателями также в соответствии с Правилами благоустройства города.
- Люди не должны ходить к киоскам и ларькам по грязи. Территория возле нестационарных торговых объектов должна быть в нормативном состоянии, - подчеркнул Евгений Авилов.
ИСТОЧНИК KP.RU