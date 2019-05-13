28 участков дорог в Туле привели в порядок на минувшей неделе

СЕГОДНЯ 17:15 2019-05-13T16:55:24+03:00

Сегодня, 13 мая, в ходе оперативного совещания о ремонте и содержании объектов улично-дорожной сети в областном центре отчитался заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин

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В настоящее время в Туле аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия ведется с использованием горячей асфальтобетонной смеси, а также методом пневмонабрызга.

Так, с 6 по 13 мая проведен аварийно-восстановительный ремонт 28 участков автомобильных дорог общей площадью около 700 квадратных метров методом пневмонабрызга и горячей асфальтобетонной смеси.

С начала текущего года работы по ямочному ремонту выполнены на площади более 28 тысяч квадратных метров.

Ямочный ремонт в Туле ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «Тула - без ям!», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.

Продолжаются работы по ремонту трещин на асфальте. Всего в текущем году заделают более 50 км дефектов дорог. Работы стартовали 7 апреля. Уже отремонтировано Московское шоссе, продолжаются работы на ул. Дм. Ульянова и ул. Фрунзе.

Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ТехСтройАльянс» на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети щебнем на сумму 60 миллионов рублей.

Заключен и реализуется муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Эталон Бетон» по ремонту дорожного полотна. В рамках данного контракта будут отремонтированы восемь участков автомобильных дорог. В настоящее время работы ведутся на следующих объектах: ул. Марата, ул. 10-й проезд Мясново, ул. 19-й проезд Мясново и ул. Кабакова (от ул. 19-й проезд Мясново до ул. Тихмянова), Торховский проезд.

Ведется заключение еще одного муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия и элементов конструкции улично-дорожной сети в Туле на 52 миллиона рублей.

Также в настоящее время на сайте rts-tender.ru размещен третий муниципальный контракт на 46 миллионов рублей.

Заключен и реализуется муниципальный контракт по аварийно-восстановительному ремонту тротуаров. В результате будет восстановлено более четырех тысяч квадратных метров тротуаров. Работы выполняются по объектам, выявленным главными управлениями по территориальным округам.

В настоящее время завершены работы на следующих объектах: пр. Ленина (участок от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской по нечетной стороне), на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова, на ул. Революции и ул. Советской, на пересечении ул. Лейтейзена и Красноармейского проспекта.

В настоящее время готовится аукционная документация на проведение торгов по ремонту 25 тротуаров в Туле.

Продолжается ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток. С 6 по 13 мая МКУ «Сервисный центр города Тулы» провели ремонт двух дождеприемных решеток и 24 смотровых колодца. Два колодца отремонтированы с применением технологии «плавающий люк».

С подрядной организацией ООО «ТулВодосток» заключен муниципальный контракт на восстановление работоспособности городской ливневой канализации. В рамках данного контракта в текущем году будет выполнен ремонт на 16 объектах.

В настоящее время произведены работы по следующим адресам: на пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева; на пересечении ул. Кауля и ул. Оборонной; на пересечении ул. Кауля и ул. Новомосковской; вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговой в п. Косая гора.

Продолжаются работы по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена).

В результате мониторинга улично-дорожной сети во время обильных осадков 8 мая был выявлен один случай подтопления в Центральном переулке. Оказалось, что там разрушен дождеприемный колодец. Работы на объекте уже ведутся и будут завершены 13 мая.

Также в настоящее время заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ТандемСтрой» по восстановлению работоспособности ливневой канализации на ул. Коминтерна (от ул. Советской до ул. Фрунзе) на сумму свыше 11 миллионов рублей. К работам приступят с 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU