В Туле пройдет прием граждан должностными лицами министерства внутренней политики и развития местного самоуправления

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-13T16:50:43+03:00

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В Туле пройдет тематический прием граждан должностными лицами министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области.

Мероприятие запланировано на 29 мая 2019 года, с 10:00.

К заместителю министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Максиму Шишкину туляки могут обратиться по государственному управлению по вопросам внутренней политики на территории Тульской области.

Заместитель министра – директор департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Олег Федосов проконсультирует по развитию местного самоуправления на территории Тульской области.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: (4872) 30-62-75. Тематический прием организуется в режиме видеосвязи с использованием системы личного приема.

В день тематического приема граждане приходят в соответствующие администрации муниципальных образований по месту жительства в специально оборудованные помещения, в которых установлена система личного приема, в определенное согласно записи время (списки записавшихся граждан будут направлены дополнительно).

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Контактные лица для взаимодействия: Ивина Жанна Викторовна, главный советник отдела прохождения документов управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан аппарата правительства Тульской области, e-mail: Zhanna.Ivina@tularegion.ru, контактный телефон: (4872) 24-51-77; по техническим вопросам – Володин Константин Алексеевич, начальник отдела инфраструктурных сервисов ГАУ ТО «ЦИТ», e-mail: Konstantin.Volodin@tularegion.ru, контактный телефон: 24-99-88.

ИСТОЧНИК KP.RU