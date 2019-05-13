Жительница Тульской области пойдет под суд за убийство сожителя

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-13T16:14:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Кимовска пойдет под суд за убийство сожителя. Женщина совершила преступление днем 9 марта. В ходе ссоры обвиняемая вооружилась кухонным ножом и нанесла им несколько смертельных ударов мужчине в область грудной клетки. Оба сожителя были пьяны в момент ЧП.

В отношении 51-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Она заключена под стражу. Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемой в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается в полном объеме, сообщают в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU