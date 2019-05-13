Юные туляки сыграют в футбол с тренерами детской команды «Челси»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-13T15:49:59+03:00

В неделе футбола примут участие более 700 человек

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Юные футболисты сыграют в футбол с тренерами детской команды «Челси». 13 мая стартует неделя футбола, в которой примут участие более 700 спортсменов, учителей физической культуры и тренеров в городах Новоаннинский Волгоградской области, Ефремов и Туле.

Тренеры детской команды ФК «Челси», который входит в английскую Премьер-лигу, поделятся своими знаниями и мастерством на тренировках для школьников и учащихся колледжей, во время мастер-классов и товарищеских встреч детских футбольных команд.

16 мая в 17.00 детские тренеры «Челси» проведут мастер-классы для юных футболистов (2005-2006 г.р.) Тулы на базе СШ «Арсенал» (Адрес: г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15). В 18.00 пройдет мастер класс для детских футбольных тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU