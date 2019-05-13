В Туле продолжается озеленение

СЕГОДНЯ 15:44 2019-05-13T15:44:15+03:00

Всего в весенне-летний период в Туле будет высажено 296 тысяч цветов – это однолетние, многолетние, луковичные, розы

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Озеленение Тулы началось с 20 апреля. Из 296 тысяч цветов уже высажено 214 тысяч. Установлено 100 вазонов с тюльпанами. После того, как они отцветут, в вазоны высадят однолетнюю рассаду.

Продолжается переход от посадки однолетних растений к многолетним. На сегодня доля последних составляет 70 процентов.

В ходе работ по озеленению были установлены металлические конструкции по пяти адресам: пр. Ленина, д. 34а, на пересечении пр. Ленина и ул. Мира, на пересечении ул. Советской и Красноармейского проспекта и на пересечении ул. Демонстрации и ул. Фрунзе. На ул. Октябрьская, д.215 были обустроены цветочные часы.

Работы по посадке производились ООО «Дизайн стиль» и МКУ «Сервисный центр г. Тулы».

Окончание посадки цветов в Туле запланировано до 30 мая.

Для создания природных ландшафтов в городе запланирован посев дикорастущих трав, таких как: василек, ромашка, календула, лен, незабудка, колокольчик и др. Островки природного ландшафта появятся по пяти адресам. К работам по их обустройству уже приступили в Октябрьском сквере. Сегодня работы начались на пересечении ул. Мосина и Павшинского моста.

12 мая завершена посадка саженцев и деревьев в количестве 512 штук по 11 адресам. Были высажены клены, липы, рябины, сосны, туи.

До 30 мая по семи адресам завершат посадку 3500 штук кустарников: пузыреплодника, спиреи, снежноягодника, бересклета, сирени, калины. До этого 3500 штук кустарников были высажены еще по 12 адресам, в том числе живая изгородь появилась в Октябрьском сквере.

По сравнению с прошлым годом площадь зеленых насаждений на городских территориях увеличилась на 35 процентов.

Работы по озеленению Тулы будут продолжены и осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU