В Туле увеличено количество единиц транспорта на маршруте №25
На сегодняшний день маршрут обеспечивают 6 автобусов
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Автобусный маршрут №25 в Туле соединяет два крупнейших округа города - Пролетарский и Центральный.
С просьбой увеличить количество транспортных единиц жители Тулы обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В результате, МКП «Тулгорэлектротранс» был проработан вопрос, и с сегодняшнего дня дополнительные автобусы вышли на линию.
Для увеличения количества транспортных единиц на маршруте привлечена субподрядная организация. На сегодняшний день маршрут обеспечивают 6 автобусов. В будние дни работает 6 единиц, в выходные -4.
ИСТОЧНИК KP.RU