В Туле увеличено количество единиц транспорта на маршруте №25

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-13T15:16:18+03:00

На сегодняшний день маршрут обеспечивают 6 автобусов

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Автобусный маршрут №25 в Туле соединяет два крупнейших округа города - Пролетарский и Центральный.

С просьбой увеличить количество транспортных единиц жители Тулы обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В результате, МКП «Тулгорэлектротранс» был проработан вопрос, и с сегодняшнего дня дополнительные автобусы вышли на линию.

Для увеличения количества транспортных единиц на маршруте привлечена субподрядная организация. На сегодняшний день маршрут обеспечивают 6 автобусов. В будние дни работает 6 единиц, в выходные -4.

ИСТОЧНИК KP.RU