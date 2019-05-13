СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-13T14:48:57+03:00

Изменить размер текста: A A

12 мая в Тульской области водители автобусов допустили 28 нарушений. Именно столько зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции региона в рамках мероприятий «Нелегальный перевозчик».

Наиболее распространенные - "Нарушение правил применения ремней безопасности" (6 фактов), "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена" и "Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки" (по 5 фактов).

Напомним, в рамках мероприятий «Нелегальный перевозчик» сотрудники ГИБДД пресекают правонарушения в сфере пассажирских перевозок на территории Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU