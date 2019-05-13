Житель Тульской области попался на краже видеорегистратора
В Туле полицейскими с помощью работников магазина задержан подозреваемый в краже из торгового зала супермаркета по продаже техники.
Персонал обратил внимание на мужчину, который взял с витрины видеорегистратор, после чего попытался уйти из магазина, не оплатив покупку.
Работники супермаркета остановили его и вызвали на место происшествия сотрудников полиции.
Записи камер видеонаблюдения подтвердили предположение о хищении. По предварительным данным, 45-летний житель Тулы реализовал умысел на кражу, нанеся ущерб в размере 7 тысяч рублей.
Похищенное у мужчины изъяли.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU