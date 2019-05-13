Житель Тульской области попался на краже видеорегистратора

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-13T14:11:51+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Туле полицейскими с помощью работников магазина задержан подозреваемый в краже из торгового зала супермаркета по продаже техники.

Персонал обратил внимание на мужчину, который взял с витрины видеорегистратор, после чего попытался уйти из магазина, не оплатив покупку.

Работники супермаркета остановили его и вызвали на место происшествия сотрудников полиции.

Записи камер видеонаблюдения подтвердили предположение о хищении. По предварительным данным, 45-летний житель Тулы реализовал умысел на кражу, нанеся ущерб в размере 7 тысяч рублей.

Похищенное у мужчины изъяли.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU