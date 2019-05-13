2019-05-13T12:49:40+03:00
Происшествия

В Большой Туле иномарка въехала в жилой дом: пострадал грудной ребенок

На момент происшествия мальчик находился в специальном детском удерживающем устройстве
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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12 мая в 17.20 в поселке Новоселки произошло ДТП. 69-летний мужчина на автомобиле «Nissan Almera», по предварительной информации, съехал с дороги в придорожный кювет, а затем въехал в забор и жилой дом.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Nissan». 62-летнюю женщину после оказания помощи медики отпустили, грудной ребенок был госпитализирован. На момент происшествия мальчик находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем сидении автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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