29 человек тушили пожар в доме в Щекинском районе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-13T12:45:45+03:00

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13 мая в 07:16 в службу спасения сообщили о возгорании дома на двух хозяев, расположенном в поселке Лесной Щекинского района Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехали сразу 7 пожарных расчетов.

Вместе они совладали с огнем за 20 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом частично выгорел изнутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 29 человек.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU