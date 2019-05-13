29 человек тушили пожар в доме в Щекинском районе
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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13 мая в 07:16 в службу спасения сообщили о возгорании дома на двух хозяев, расположенном в поселке Лесной Щекинского района Тульской области.
На место происшествия незамедлительно выехали сразу 7 пожарных расчетов.
Вместе они совладали с огнем за 20 минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом частично выгорел изнутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 29 человек.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU