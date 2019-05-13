В Тульской области мотоциклист столкнулся с внедорожником
С различными телесными повреждениями молодой человек был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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11 мая в 14.20 на 5 км дороги «Алексин-Першино подъезд к н.п. Сенево» произошло ДТП. 17-летний молодой человек без водительского удостоверения на мотоцикле «Racer RC250CK», по предварительной информации, не справился с управлением.
Он выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с "Renault Daster". За рулем автомобиля находился 67-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла «Racer». С различными телесными повреждениями молодой человек был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU