В Туле водитель внедорожника сбил во дворе 13-летнего велосипедиста
Мальчик с телесными повреждениями был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
10 мая в 17.30 на улице Максима Горького в Туле произошло ДТП. 62-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Outlander», двигаясь по дворовой территории, наехал на велосипедиста.
13-летний мальчик, по предварительной информации, двигался слева по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист с телесными повреждениями был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU