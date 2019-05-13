2019-05-13T12:21:13+03:00
Происшествия

В Туле водитель внедорожника сбил во дворе 13-летнего велосипедиста

Мальчик с телесными повреждениями был госпитализирован
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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10 мая в 17.30 на улице Максима Горького в Туле произошло ДТП. 62-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Outlander», двигаясь по дворовой территории, наехал на велосипедиста.

13-летний мальчик, по предварительной информации, двигался слева по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист с телесными повреждениями был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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