В Туле водитель внедорожника сбил во дворе 13-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-13T12:21:13+03:00

Мальчик с телесными повреждениями был госпитализирован

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10 мая в 17.30 на улице Максима Горького в Туле произошло ДТП. 62-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Outlander», двигаясь по дворовой территории, наехал на велосипедиста.

13-летний мальчик, по предварительной информации, двигался слева по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист с телесными повреждениями был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU