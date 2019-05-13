2019-05-13T12:19:35+03:00
Происшествия

Под Тулой "Нексия" опрокинулась в кювет

Пострадал мужчина
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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8 мая 2019 года, в 19:00 минут на 1-ом километре автодороги «ТулаАлексин подъезд к н.п. Гурово» ГО Алексин Тульской области произошло ДТП.

25-летний молодой человек на автомобиле «Daewoo Nexia», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП в Тульской области пострадал пассажир автомобиля «Daewoo» - мужчина 33 лет. Он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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