В Туле стартуют ремонтные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-13T12:10:00+03:00

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Сумма контракта по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» составляет 534 миллиона рублей.

В ходе аукциона в Туле была определена подрядная организация. Ею стала фирма ООО «ДСК - 108».

На этой неделе подрядная организация установит на объектах информационные аншлаги, после чего приступить к ремонтным работам.

В план ремонта в этом году вошли следующие дороги:

- ул. Судейского;

- ул. Речная (от ул. Судейского до ул. 29-й Октябрьский проезд);

- ул. 29-й Октябрьский проезд (от ул. Речной до ул. Карпова);

- ул. Хворостухина (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);

- ул. Пролетарская;

- ул. Пржевальского;

- ул. Д. Гумилевской (от моста через Упу до ул. Новотульской);

- Одоевский путепровод (от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской);

- ул. Оборонная;

- дорожное покрытие межрельсового пространства по ул. Оборонной;

- ул. М. Горького (от ул. Заварной до Алексинского шоссе);

- Одоевское шоссе;

- ул. Новотульская (от ул. Д. Гумилевской до ул. Пржевальского);

- ул. Бондаренко (от ул. Кутузова до ул. Вильямса);

- ул. Новомедвенский проезд (от ул. Щегловская засека до ул. Бондаренко);

- ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до ул. М. Гончары, д.11);

- ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);

- ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова).

ИСТОЧНИК KP.RU