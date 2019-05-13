9 мая в Туле были повалены 46 деревьев

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-13T12:07:40+03:00

Об этом сегодня, 13 мая, в ходе еженедельного городского совещания сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков

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9 мая в Туле, в результате непогоды и сильного ветра, скорость которого достигала 17 метров в секунду, были повалены 46 деревьев.

Все деревья были оперативно убраны.

Также известно, что с 6 по 13 мая в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 5902 сообщения от граждан. В городе произошло 18 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

В городе произошло четыре пожара, 135 ДТП, в которых пострадали 17 человек, погибших нет.

Служба спасения выезжала на вызовы 104 раза, в результате оказана помощь 118 гражданам, четыре человека спасено.

ИСТОЧНИК KP.RU