В Туле мужчину и женщину осудили за создание игорного бизнеса

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-13T11:11:10+03:00

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Двое туляков - 40-летний мужчина и 31-летняя женщина - осуждены за создание игорного бизнеса.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, мужчина организовал проведение азартных игр в Пролетарском округе Тулы от имени различных юридических лиц под видом совершения торговых операций на финансовом рынке.

Помогала мужчине в бизнесе его 31-летняя знакомая, за что получала денежное вознаграждение.

В период с 1 января 2017 года по 25 декабря 2017 года обвиняемые ежедневно изымали денежные средства из игорного заведения, часть которых распределяли между собой, а оставшуюся часть использовали для оплаты труда работников. В указанный период времени общий доход от преступной деятельности составил 126 110 рублей.

В результате, приговором суда каждому из обвиняемых назначено наказание в виде штрафа по 600 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU