2019-05-13T10:37:02+03:00
Происшествия

В Ефремове мужчина обокрал квартиру матери друга

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел МВД в Ефремове обратилась 63-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что из ее квартиры похищены два кольца. Ущерб составил 10 тысяч 500 рублей.

Работавшие на месте происшествия полицейские обратили внимание, что кража была совершена, вероятно, путем свободного доступа. То есть, злоумышленник имел возможность беспрепятственно заходить в квартиру.

При изучении круга лиц, бывавших в жилище потерпевшей, сотрудники полиции предположили, что к противоправному деянию может быть причастен знакомый сына потерпевшей - 32-летний безработный ранее судимый мужчина. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле стартует фотоконкурс «Мы – семья!»
В Большой Туле иномарка въехала в жилой дом: пострадал грудной ребенок
29 человек тушили пожар в доме в Щекинском районе
В Туле стартуют ремонтные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»
В Тульской области мотоциклист столкнулся с внедорожником
В Туле водитель внедорожника сбил во дворе 13-летнего велосипедиста
Под Тулой "Нексия" опрокинулась в кювет
9 мая в Туле были повалены 46 деревьев
В праздничные дни в Тульской области поймали 92 пьяных водителя
Туляки представили страну на Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу
В Туле мужчину и женщину осудили за создание игорного бизнеса
По факту нападения бездомных собак на девочку в Донском проводится доследственная проверка
С 20 мая в Тульской области грузовикам ограничат проезд в жару