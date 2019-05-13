В Ефремове мужчина обокрал квартиру матери друга

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-13T10:37:02+03:00

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело

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В отдел МВД в Ефремове обратилась 63-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что из ее квартиры похищены два кольца. Ущерб составил 10 тысяч 500 рублей.

Работавшие на месте происшествия полицейские обратили внимание, что кража была совершена, вероятно, путем свободного доступа. То есть, злоумышленник имел возможность беспрепятственно заходить в квартиру.

При изучении круга лиц, бывавших в жилище потерпевшей, сотрудники полиции предположили, что к противоправному деянию может быть причастен знакомый сына потерпевшей - 32-летний безработный ранее судимый мужчина. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU