2019-05-13T10:25:51+03:00
Происшествия

В Узловой грабитель напал на мужчину во дворе многоэтажки

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейские в Узловой задержали подозреваемого в грабеже. Жертвой преступления стал 27-летний местный житель.

Как выяснилось, среди ночи во дворе многоквартирного дома, где тот проживает, на него напал неизвестный. Злоумышленник избил мужчину и забрал у него мобильный телефон и кошелек с деньгами. Ущерб составил более 23 тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что к грабежу может быть причастен 19-летний мужчина. В ходе дальнейшей работы эта версия подтвердилась.

Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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