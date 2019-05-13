В Узловой грабитель напал на мужчину во дворе многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-13T10:25:51+03:00

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Полицейские в Узловой задержали подозреваемого в грабеже. Жертвой преступления стал 27-летний местный житель.

Как выяснилось, среди ночи во дворе многоквартирного дома, где тот проживает, на него напал неизвестный. Злоумышленник избил мужчину и забрал у него мобильный телефон и кошелек с деньгами. Ущерб составил более 23 тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что к грабежу может быть причастен 19-летний мужчина. В ходе дальнейшей работы эта версия подтвердилась.

Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU