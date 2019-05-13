2019-05-13T09:34:30+03:00
Общество

В Туле на субботнике нашли автомат

Судя по фото, оружие много лет лежало в земле
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Роман ФилипповФото: Роман Филиппов
Изменить размер текста:

12 мая 2019 года, в Судаково в районе Косой Горы прошел субботник. Многодетные семьи проводили расчистку территории прилегающий к их участкам.

В ходе уборки туляки обнаружили автомат. Об этом сообщает туляк Роман Филиппов.

Судя по фото, оружие много лет лежало в земле.

На место были вызваны полицейские и сотрудники МЧС. Теперь правоохранителям предстоит выяснить вид оружия - автомат или пулемет, а также его происхождение и уровень работоспособности.

Фото: Роман Филиппов

Фото: Роман Филиппов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле стартует фотоконкурс «Мы – семья!»
В Большой Туле иномарка въехала в жилой дом: пострадал грудной ребенок
29 человек тушили пожар в доме в Щекинском районе
В Туле стартуют ремонтные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»
В Тульской области мотоциклист столкнулся с внедорожником
В Туле водитель внедорожника сбил во дворе 13-летнего велосипедиста
Под Тулой "Нексия" опрокинулась в кювет
9 мая в Туле были повалены 46 деревьев
В праздничные дни в Тульской области поймали 92 пьяных водителя
Туляки представили страну на Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу
В Туле мужчину и женщину осудили за создание игорного бизнеса
По факту нападения бездомных собак на девочку в Донском проводится доследственная проверка
С 20 мая в Тульской области грузовикам ограничат проезд в жару
В Ефремове мужчина обокрал квартиру матери друга