В Туле на субботнике нашли автомат
Судя по фото, оружие много лет лежало в земле
Фото: Роман Филиппов
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12 мая 2019 года, в Судаково в районе Косой Горы прошел субботник. Многодетные семьи проводили расчистку территории прилегающий к их участкам.
В ходе уборки туляки обнаружили автомат. Об этом сообщает туляк Роман Филиппов.
Судя по фото, оружие много лет лежало в земле.
На место были вызваны полицейские и сотрудники МЧС. Теперь правоохранителям предстоит выяснить вид оружия - автомат или пулемет, а также его происхождение и уровень работоспособности.
Фото: Роман Филиппов
ИСТОЧНИК KP.RU