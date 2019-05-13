В Туле на субботнике нашли автомат

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-13T09:34:30+03:00

Судя по фото, оружие много лет лежало в земле

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12 мая 2019 года, в Судаково в районе Косой Горы прошел субботник. Многодетные семьи проводили расчистку территории прилегающий к их участкам.

В ходе уборки туляки обнаружили автомат. Об этом сообщает туляк Роман Филиппов.

Судя по фото, оружие много лет лежало в земле.

На место были вызваны полицейские и сотрудники МЧС. Теперь правоохранителям предстоит выяснить вид оружия - автомат или пулемет, а также его происхождение и уровень работоспособности.

Фото: Роман Филиппов

ИСТОЧНИК KP.RU