В поселке Грибоедово Куркинского района врачи стоматологи проведут выездной прием

СЕГОДНЯ 15:55 2019-05-12T15:55:57+03:00

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16 мая 2019 года с 11:00 до 15:00 врачи Тульской областной стоматологической поликлиники стоматологами проведут профилактический осмотр с целью выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием метода аутофлуоресцентной стоматоскопии. Будет осуществляться лечение пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля без предварительной записи.

Передвижной стоматологический комплекс будет установлен у Грибоедовского ФЗ (ул. Лесная,1).

Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU